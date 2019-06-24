أخبار مصر | "التضامن" تعلن عن دورات تدريبية.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعلن عن دورات تدريبية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الدورات التدريبية التي ينظمها قطاع التعاون الاقتصادي والفني لعام 2019 -2020 والتي تختص بمجالات عمل الوزارة وهي كالآتي:-

_البرنامج الدولي لتمكين المرأة خلال الفترة من 14 يناير حتى 9 يناير 2020.

_مهارات الإدارة للأكاديميي والإداريين خلال الفترة من 9-20 ديسمبر 2019

_المرأة في مجال العمل خلال الفترة من 9 ديسمبر 2019 -2020 ديسمبر 2019

المعاملة المالية :–

تتحمل الحكومة الهندية قيمة تذاكر السفر ذهابا وعودة ونفقات الإقامة والإعاشة والرسوم والكتب الدراسية والانتقالات الداخلية وبدل إعاشة قيمته 25000 روبية شهريا ، بينما تتحمل موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2019- 2020 بدل السفر المستحق .

وننشر الشروط الواجب توافرها فى المرشحين:-

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1_الحصول على درجة جامعية بدرجة جيد على الأقل.

أجاده اللغة الانجليزية احدتا وكتابه خبر في نفس المجال لمدة خمس سنوات.

2_ يتراوح عمر المرشح بين 25- 45 عاما.

الايكون سبق له السفر إلى الهند.

3_ الايقل تقدير كفاء الاداءة في العامين السابقيين عن " امتياز " لم توقع عليه اى جزاءات .

4_ الايكون قد سبق له الاستفادة من بعثة.

داخلية أو خارجية خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشيح.

على الراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة استيفاء الاستمارات على الموقع الالكتروني https// www.itecgoi.in. قبل موعد البرنامج بشهرين بناء على طلب الجانب الهندي على أن يتم موافاتنا بأسماء المرشحين وصور من المستندات بعد استيفاءها للإدارة العامة للعلاقات الخارجية.