أخبار مصر | "التضامن": أكثر من 2000 وظيفة لضابط أمن بشركة كير سيرفيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": أكثر من 2000 وظيفة لضابط أمن بشركة كير سيرفيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع شركات القطاع الخاص ضمن برنامج فرصة لتوفير فرص عمل للشباب، تعلن الوزارة بالتعاون مع شركة كير سيرفيس عن توفير نحو 2000 فرصة عمل للشباب كضباط أمن بالشركة في مواقعها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وننشر المميزات التي توفرها الشركة وهي كالتالي:_

توفر الشركة تأمين اجتماعي وتأمين صحي طبقا للقانون، كما توفر سكن لائق ومميز للمغتربين مع توفير وجبات في بعض الأماكن خاصة شرم الشيخ والغردقة، فيما يتم صرف زي ضباط الأمن كاملا لجميع العاملين من الشركة مجانا.

الراتب: يتراوح بين ١٦٠٠ جنيه – ٢٤٠٠ جنيه

*الشروط العامة للالتحاق-:

- ألا يقل السن عن ١٨ ولا يزيد على ٤٥ عاما

- ألا يقل المؤهل الدراسي عن دبلوم

*الأوراق المطلوبة للتعيين-:

- شهادة قيد من مكتب الشئون العاملة التابع له سكن طالب الوظيفة (كعب عمل)+صورة منها

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- عدد ١ فيش وتشبيه باسم شركة كير سيرفيس + ٢ صورة منها

- أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية + ٢ صورة منها

- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها + ٢ صورة منها

- عدد ٨ صورة شخصية ٤*٦

- عدد ٥ صورة من بطاقة الرقم القومي ساري العمل بها

- عدد ٨ طابع دمغة فئة جنيه + عدد ٨ طابع موارد مالية فئة عشرة قروش

- برنت الرقم التأميني طابعة التأمينات

كما حددت الشركة المناطق المطلوب فيها التعيين وهي مناطق مصر الجديدة، ووسط القاهرة، وجنوب القاهرة، وأكتوبر والقاهرة الجديدة ومدينة نصر، والجيزة، والعين السخنة، والبحر الأحمر، وشرم الشيخ.

ولمن يستوفي الشروط والأوراق التقديم ملئ استمارة التقديم : https://goo.gl/forms/Rd8mQk9OxKZLn3I32