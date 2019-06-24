أخبار مصر | إيهاب الطاهر يترشح على مقعد نقيب الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب الطاهر يترشح على مقعد نقيب الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "الطاهر"، في تصريحات صحفية له، "طبعا أعلم أن النقابية البارزة والصديقة العزيزة الدكتورة منى مينا، قد ترشحت على مقعد نقيب عام الأطباء، وأحيط الزملاء علما بأننا نعمل سويا ضمن مجموعة واحدة تحمل مبادىء نقابية ثابتة فلن نكون مرشحين ضد بعضنا البعض حتى لا نفتت الأصوات.
وأضاف "لكننا نوسع من دائرة المرشحين لحين المناقشة الدقيقة وإستطلاع آراء الزملاء للإستقرار فى النهاية على مرشح واحد لقائمة الإستقلال على مقعد النقيب ومرشحين محددين لقائمة الاستقلال على مقاعد الأعضاء".
وأضاف، أننا جميعا ليس لنا مصالح خاصة أو تطلعات شخصية وإنما نتطلع فقط لصالح الأطباء والمهنة، وفى النهاية أتمنى بصدق أن يوفق الله النقيب والأعضاء الذين يصلحون لتحمل المسئولية الكبيرة.
جدير بالذكر أن النقابة العامة للأطباء، اعلنت عن فتح باب الترشح لإنتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، الخميس الماضي، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو.
وتستمر اللجنة الانتخابية فى تلقى طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها ايام الجمعة والعطلات الرسمية.