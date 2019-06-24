أخبار مصر | إيهاب الطاهر يترشح على مقعد نقيب الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب الطاهر يترشح على مقعد نقيب الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم الإثنين،

تقدم الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء،بأوراق ترشحه على مقعد نقيب عام أطباء مصر، وكذلك على مقعد عضو مجلس النقابة على مستوى الجمهورية.

وقال "الطاهر"، في تصريحات صحفية له، "طبعا أعلم أن النقابية البارزة والصديقة العزيزة الدكتورة منى مينا، قد ترشحت على مقعد نقيب عام الأطباء، وأحيط الزملاء علما بأننا نعمل سويا ضمن مجموعة واحدة تحمل مبادىء نقابية ثابتة فلن نكون مرشحين ضد بعضنا البعض حتى لا نفتت الأصوات.