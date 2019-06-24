أخبار مصر | "متحدث النواب" يطالب الحكومة بتعظيم فرص الاستثمار بعد إقرار القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متحدث النواب" يطالب الحكومة بتعظيم فرص الاستثمار بعد إقرار القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، رئيس حزب الحرية، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 2020، إن هناك إنجازات حققها الاقتصاد المصري رغم الصدمات والتحديات التي واجهها وهو ما يؤكد أنه اقتصاد صلب يتحمل الصدمات على المستوى الداخل والخارج.

وأضاف حسب الله، أن مشروع الموازنة الجديدة كشف عن ارتفاع نسبة معدلات النمو لتتعدى ٥ في المئة، وكذلك انخفاض معدلات التضخم، وتنامى الاحتياطي المحلي والخارجي، مُطالبًا الحكومة بأن تضع في عين الاعتبار أهمية تعظيم فرص الاستثمار وتعظيم موارد الدولة منه خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار، وطالب أيضًا بإعطاء دفعة قوية للصناعة لإعادة بث الروح للصناعات المصرية لتنافس خارجيا، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار.

يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها أمس الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

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وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.

