أخبار مصر | أنيسة حسونة: خسارة أردوغان في انتخابات اسطنبول مؤشر واضح على استياء الأتراك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنيسة حسونة: خسارة أردوغان في انتخابات اسطنبول مؤشر واضح على استياء الأتراك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لصالح مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، انتخابات منصب عمدة مدينة اسطنبول، تؤكد أن هناك غضب شعبي من سياسات الرئيس التركي أردوغان.

وأكدت أن نتائج الانتخابات تمثل بداية السقوط لهيمنة أردوغان على تركيا، بعد معاناة الشعب من الفشل الاقتصادي الأخير، والتوجهات السياسية التي أضرت بالدولة التركية.

وأشارت إلى أن نتائج الانتخابات يجب أن توجه رسالة واضحة إلى الرئيس التركي، بأنه سياساته فاشلة في إدارة البلاد، وهناك غضب جماهيري منه، مما سبب ظهور المعارضة بشكل قوي في الفترة الأخيرة بعد اختفاء لسنوات.