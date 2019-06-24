أخبار مصر | برلماني: فوز مرشح المعارضة التركية دليل على رفض الشعب لسياسات الديكتاتور أردوغان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: فوز مرشح المعارضة التركية دليل على رفض الشعب لسياسات الديكتاتور أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول للمرة الثانية ضد مرشح حزب أردوغان هو دليل قاطع على رفض الشعب التركى لسياسات الطاغية والديكتاتور أردوغان الذى حول تركيا إلى جحيم وجعل سجونها عبارة عن سلخانات لكل معارضيه.

وأضاف هيكل، أن الفترة المقبلة ربما تشهد تحولات تركية في تركيا منها المطالبة بعقد انتخابات رئاسية مبكرة، وخاصة وأنه يتعرض لضغط كبير من الشارع التركي لسوء الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية وهبوط للعملة المحلية.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أن العالم أجمع على يقين أن أردوغان هو الداعم والممول والمسلح للإرهاب والإرهابيين في المنطقة وتاريخه شاهد على تسببه في انهيار مقومات الاقتصاد التركي وتحويل سجونه إلى أدوات للتعذيب لكل معارضيه.

ماشي يا بوب

