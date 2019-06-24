أخبار مصر | برلماني: تحسن معدلات النمو سيكون له أثر واضح في تحسن مستوى دخل المواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تحسن معدلات النمو سيكون له أثر واضح في تحسن مستوى دخل المواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب مصطفى الكمار، إن تصريحات الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى، إن مصر استطاعت تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، دليل جديد على نجاح خطوات مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف "الكمار"، أن نجاح مصر فى تحقيق أعلى معدلات نمو مقارنة بكل الدول العربية يعطى فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية من قبل الدول لعربية لمصر، موضحا أن الاستمرار فى تحسن معدلات النمو سيكون له أثر واضح فى تحسن مستوى دخل المواطن فى حال العمل على مواجهة الزيادة السكانية كما حذر البنك الدولى.

وأكد "الكمار" أهمية العمل على إيجاد موارد جديدة ترفع من معدلات إيرادات الدولة مما يساهم فى زيادة الدخل القومى واستمرار تحسن المعدلات الاقتصادية بشكل عام.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى، قال إن مصر استطاعت تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، بنسبة تجاوزت 5%، وسط توقعات متفائلة من جانب المؤسسات الدولية، مشددا على ضرورة العمل على المحافظة على معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة لتغطى كافة القطاعات والأقاليم لتصبح أكثر توازنا وعدالة.