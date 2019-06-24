أخبار مصر | تعاون بين متحفي "المصري" و"هوميروس" للتدريب على مسار المكفوفين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون بين متحفي "المصري" و"هوميروس" للتدريب على مسار المكفوفين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحف المصري في التحرير، إن عدد من أمناء المتاحف المختلفة في القاهرة منها المتحف المصري الكبير والقبطي والحضارة والإسلامي والمركبات الملكية وكذلك فريق القسم التعليمي بالمتحف تم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الزائر الكفيف للمتاحف، والتعامل مع المسار المخصص لهم.

وقام بالتدريب –حسب الإعلان- دكتور جراسيني (كفيف) وهو مدير متحف هوميروس وهو متحف مخصص للمس من المكفوفين، بمدينة أنكونا الإيطالية وشارك في التدريب دكتورة أناليزا ودكتور ليوناردو بمتحف هوميروس،

يذكر أن وزير الآثار مع السفير الإيطالي جامباولو كانتيني افتتح منذ أيام مسار الزيارة بالمتحف المصري للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تحت شعار "الإحساس بآثار مصر الخالدة"، وذلك في إطار التعاون بين المتحف المصري والمعهد الإيطالي للآثار، لطباعة بطاقات شرح لبعض القطع الأثرية بالمتحف بطريقة برايل باللغات العربية والإنجليزية والإيطالية تم طباعتها بإيطاليا كما تم إهداء أقلام ناطقة للإستعانة بها أثناء جولة الزائر الكفيف داخل المتحف.

ويضم المسار ١٢ قطعة أثرية تنتمي لمختلف عصور الحضارة المصرية القديمة بدءً من بداية الأسرات، ثم الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ثم العصر المتأخر وإنتهاء بالعصر اليوناني الروماني، كما أن القطع المختارة لعرضها في المسار مصنوع من الحجر المصري الصلب كالجرانيت، يستطيع فاقد البصر خلال جولتة في المسار بالتعرف على القطعة من خلال بطاقات لتعريف القطعة الاثرية بلغة برايل وأجهزة الصوت الإلكترونية.

والقطع المعروضة بالمسار هي لوحة نارمر، ثالوث الملك منكاورع من الأسرة الرابعة، هريم هرم الملك أمنمحات الثالث من الأسرة الـ 12، وتمثال للملك أمنمحات الثالث علي هيئة أبو الهول من الدولة الوسطى، وتمثال سينيفر وزوجتة من الأسرة الـ 18، تمثال للملك أمنحتب الثاني مع الإله ميريت سيجر من الأسرة ال 18، تمثال أمنحتب ابن حابو من الأسرة 18، وتمثال للإله سخمت جالسه، وتمثال للملك رمسيس الثاني، تابوت علي هيئة آدمية من عصر الملك بسمارك الثاني من الاسرة 26.