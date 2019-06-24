شكرا لقرائتكم خبر عن «البحث العلمي» يفتتح دورة تدريبية مصرية- أمريكية في نقل وتسويق التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، دورة تدريبية عن نقل وتسويق التكنولوجيا، التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع مؤسسة مديري نقل التكنولوجيا في الجامعات الأمريكية (AUTM)، بدعم السفارة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الخارجية الأمريكية ومكتب الزراعة الأمريكي (USDA).

وتأتي الدورة التدريبية ضمن خطة التنفيذية للأكاديمية، التي هي جزء تنفيذي لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف إلى دعم منظومة نقل وتسويق التكنولوجيا من خلال مكاتب نقل التكنولوجيا التابعة للأكاديمية في كل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية في مصر.

Advertisements

وكان الجزء الأول من الدورة عُقد في الولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر 2018، لمجموعة من مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالأكاديمية (التايكو)، وحينها تم اقتراح عقدها على نطاق واسع في القاهرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من مسئولي نقل التكنولوجيا في مصر، ووافق عليه الجانب الأمريكي وتكفل بتحمل النفقات واستضافة أكثر من 8 من خبراء نقل التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بخلاف القائمين على التنظيم.

وتستهدف الدورة الحالية، التي ستستمر فعالياتها على مدار 6 أيام تدريب حوالي 50 متدرب من مكاتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا الفرعية، ويتضمن التدريب احتياجات المكاتب في عدة موضوعات منها تكنولوجيا التسويق، وتحليل السوق ودراسات الجدوى، والبحث في شبكات التكنولوجيا المتاحة عالمياً، وتقييم التكنولوجيات تقنياً واقتصادياً.

وأوضح «صقر» أن مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا هي أحدى أهم مبادرات الأكاديمية، وأطلقت على نطاق تجريبي في 2013، ثم تدريب الرعيل الأول من متخصصي نقل التكنولوجيا، في ماليزيا، عام 2014، ثم تم تطوير والتوسع في التجربة وتعميمها على المستوى القومي.

وذكر أنه يبلغ عدد المكاتب حاليا 43 مكتبًا في معظم الجامعات والمراكز البحثية وأيضًا أحد تلك المكاتب يقع داخل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنتاج الحربي، ويهدف البرنامج إلى إنشاء نظام مؤسسي للتعرف على الاحتياجات الصناعية ومحاوله إيجاد حلول علمية لها بالإضافة إلى تزويد برنامج الحاضنات بالتكنولوجيات المتوفرة في الجامعات، ومراكز البحث العلمي الموجود بها المكاتب من خلال الشبكة المتوافرة في معظم الجامعات والمراكز البحثية المصرية.