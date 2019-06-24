شكرا لقرائتكم خبر عن مشادات داخل «زراعة النواب» بسبب «فساد بمشروع استصلاح غرب المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وزارة الزراعة، بإرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوم بشأن تفاصيل «مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا»، تتضمن تكلفة المشروع، ودراسة الجدوى الكاملة.

كانت اللجنة ناقشت، الإثنين، طلب إحاطة مقدم من النائب مجدى ملك، بشأن «غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم في تنفيذ مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، التي تقوم بالإشراف والتنفيذ عليه وزارة الزراعة».

وقال النائب إن «تنفيذ هذا المشروع يعد استمرار لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثروة وموارد هذا القطاع، ما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم حرصاً على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية»، مشيرًا إلى أن «التكاليف التي أنفقت على تجهيز المعدات، أضعاف ما تم إنفاقه على المشروع نفسه، ما يؤكد وجود خلل، ولا يجب أن تتحمل الدولة سوء توظيف الأموال في شراء المعدات، وهناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وعلى المسؤولين عن المشروع أن يطلعوا اللجنة على المعوقات، لعرضها على الحكومة».

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وشهد الاجتماع حالة من الغضب بسبب ردود أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، التي لم تلق ترحيبًا من النواب، وانفعل النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، والذى ترأس الاجتماع، الذي حاول مقاطعة رئيس قطاع الإنتاج، إلا أن الأخير استمر في الحديث رافضًا المقاطعة.

وقال وكيل اللجنة إنه «قبل ما تيجى اقرأ لائحة المجلس، ومن حقى مقاطعتك في أي وقت، إنت جاي تتفسح هنا، فين دراسات الجدوى، فين تكلفة المشروع».

ورد رئيس قطاع الإنتاج: «أنا جاي أتكلم فنيًا، محدش قالى هتسألونى عن الماليات، كنت جبت المدير المالي»، فانفعل وكيل اللجنة، قائلًأ: «إنت قاعد تحكى عن لياليك الخوالي، عايزين نعرف المشروع أنفق كام، وعلى حد علمي أن هذا المشروع خسر مليار جنيه، عايزين ورق وبيانات وأرقام نتكلم بناء عليها، عايزين دراسة جدوى للمشروع، وأتحداك أن يكون لديك دراسة جدوى«.

وقال النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، إن «هذا المشروع كانت بداياته خاطئة، والبرلمان يريد المساعدة في حل المشكلات، مؤكدًا أن الرقابة من حق نواب الشعب الذي عليهم الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع».