شكرا لقرائتكم خبر عن شكري: القاهرة تأمل في استئناف وفود السياح الروس للمنتجعات المصرية بشكل كامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب وزيرالخارجية سامح شكري عن أمله في استئناف تدفق السياح الروس إلى المنتجعات المصرية بالكامل، مؤكدا أن مصر اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لاستعادة الرحلات الروسية العارضة إلى المنتجعات المصرية.

وقال شكري، في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية،: «نأمل أن تعود السياحة الروسية إلى مستواها السابق، وأن يستمتع الناس بالمنتجعات المصرية والمواقع التاريخية كما كانوا من قبل».

وأضاف :إن المطارات المصرية ستكون جاهزة قريباً لاستقبال السياح الروس ، إننا نبذل جهودًا لتعزيز قدراتنا الأمنية، نعتقد أننا قريبون جدًا من إخطار روسيا بأن جميع الإجراءات قد اتخذت من أجل استئناف الرحلات الروسية العارضة إلى المنتجعات المصرية.