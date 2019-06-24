«أبوستيت» يبحث تطوير القطاع مع المفوضين الأوروبيين للزراعة وسلامة الغذاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المفوض الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء والمفوض الأوروبي للزراعة، عددًا من موضوعات التعاون المشترك، على هامش اجتماعات مؤتمر وزراء الزراعة للاتحادين الإفريقي والأوروبي.

والتقى «أبوستيت» مع المفوض الأوروبي للزراعة فيل هوجن، والوفد المرافق له، والمفوض الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء، فيتنيس اندروكيتس، بحضور السفير هشام بدر، السفير المصري بروما، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، لبحث نقاط التعاون الزراعي في مجالات التصدير والاستيراد والإجراءات الحجرية المتبعة بالنسبة لتقاوي البطاطس، وكذلك مجالات صحة وسلامة الغذاء واتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين وما صدر عن اجتماعات اللجنة المصرية الأوروبية التي انعقدت مؤخرا بالقاهرة في 17 يونيو الجاري.

وقال «أبوستيت»، في تصريحات صحفية الاثنين، إنه تم التأكيد خلال اللقاء مع الجانب الأوروبي على الشراكة الاستراتيجية مع مصر منذ زمن بعيد، وعلى علاقات تجارية زراعية وأنهم على الاستعداد للمساعدة في مجال صحة وسلامة الغذاء ومجال الإنتاج الحيواني البيطري.

فيما أكد الوفد الأوروبي على أن مصر بالنسبة للاتحاد تعد بمثابة منطقة توزيع للمنتجات الأوروبية للقارة الأفريقية وهم يثمنون الدور الذي تقوم به مصر كرئيس للاتحاد الإفريقي في هذه الفترة.

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وذكر الوزير أن الأمن الغذائي وصحة وسلامة الغذاء من الأشياء الهامة لمصر، وكذلك دول الاتحاد الإفريقي خلال اللقاءات التي جمعت الطرفين، على هامش الدورة الحالية لمؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن الجانب الأوروبي طلب من مصر اعتماد نظام توحيد الشهادات الصحية.

وشدد وزير الزراعة على عدم وجود كوته محددة لاستيراد «البط» من دول الاتحاد الأوروبي إنما هو فقط تنظيم الحركة التجارية، واعتمادًا على احتياجات السوق المحلي، موضحا أنه بحث أيضًا مع المفوض الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء أهمية إعطاء أولية قصوى لمعايير الصحة والصحة النباتية وأن يكون شفافية في التعامل بين الأطراف.

وفيما يتعلق بكيفية استيراد لحوم حية من دول الجوار وآلية الاطمئنان من عدم إصابتها بأمراض، أكد «أبوستيت» أن هناك قوانين متبعة في هذا الشأن منها إنشاء مناطق حجرية على الحدود بين مصر والسودان على سبيل المثال، تمكث فيها الأبقار لمدة شهر وأكثر تحت الملاحظة للتأكد من خلوها من أية أمراض قد تضر بالثروة الحيوانية المحلية، وأن هناك قرار وزاري بحظر إرسال الأطباء البيطريين لاستيراد لحوم حية كما كان يحدث في السابق.

وطلب وزير الزراعة من الاتحاد الأوروبي دعم مصر فنيا في مجال إنتاج وصناعة الألبان، وذلك لتطوير صناعة الألبان في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات.

وفيما يتعلق باستيراد شتلات الزيتون قال «أبوستيت» إن هناك لجان خاصة بفحص هذه الشتلات قبل دخولها البلاد، مشيرا إلى أن مصر على وشك أن تصبح عضوا في«اليوبوف» المعنية بحماية الأصناف النباتية، وأن هناك قانون جديد حاليا في البرلمان للحجر الزراعي وكذلك قانون للزراعة العضوية كما تم مؤخرا إنشاء هيئة لسلامة الغذاء بمصر.