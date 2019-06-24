شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: لن تحجب نتائج الطلاب المتعرثين ماليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن تطوير العقل المصري، يمثل جزءا مهما من تطوير الدولة ومواكبة وتتبع الحضارات والدول، مشيرا إلى أن هناك صراعات في تغير طرق التفكير، وهو ما يتطلب التطوير في التعليم.

وأضاف الخشت، خلال الحوار المفتوح مع طلاب جامعة القاهرة، في أولي فعاليات معسكر قادة المستقبل، الاثنين، أن التحول في الانتقال من عصر ديني إلى عصر ديني جديد وهو ما حدث مع الأنبياء وطرق التفكير منذ «سيدنا إبراهيم» مرورا بسيدنا موسى وسيدنا عيسي وحتي سيدنا محمد، وكذلك الفلاسفة والعلماء، مشيرا إلى ضرورة تغيير طرق التفكير والقضاء على طرق التفكير التقليدي والانتقال إلى طرق التفكير الجديدة والحديثة التي تعمل على تطوير الدول.

أضاف الخشت ، إلى أهمية التفكير والابتعاد عن التقليد وضرورة الاعتماد على الابتكار، مشيراً إلى أن التيارات المتطرفة «تفكير متخلف وغبي»، وطرق تفكيرها فاشلة، موضحا أن تغيير طرق التفكير يعود بالنفع على الدولة واقتصادها وتطويرها والانتقال من طرق التفكير القديمة إلى طرق جديدة.

وأكد الخشت، أن جامعة القاهرة، عبر تاريخها لا يوجد شيئ يوحد طلابها، والتوحيد فقط في اسم الجامعة، لافتا إلى أن الجامعة أدرجت مقررات جديدة للتفكير النقدي وريادة الأعمال، والاختبار في التفكير والفهم والتحليل، من أجل خريج قادر على مواكبة سوق العمل.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن أحد طرق تطوير العقل المصر، هو الحوار البناء، و أن الحوار المشترك مع الطلاب يساعد على التواصل والخروج باستفادة كبيرة، وأكد الخشت لطلابه أن مجلس الجامعة قرر عدم حجب نتائج الطلاب المتعثرين ماليا الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية في إطار مساندة الطلاب والتخفيف عليهم اقتصاديا واجتماعيا.

من جانبه أكد الكاتب عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، أننا بحاجة إلى خطة كاملة وتطبيقها للتطوير بالدولة ومنها فكرة تطوير العقل المصري، وتقوم بهذا عدة مؤسسات ووزارت في الدولة لتطبيقها هذه الخطة وتحقيق الطفرة، مشيرا إلى أن الصحافة والإعلام لهما دور كبير في تطبيق هذه الخطة والاستراتيجية.

وقال سلامة، خلال كلمته ، إنه من المهم إيجاد تعاون بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية من خلال إستراتيجية تتنبها الدولة كل في دوره مع باقي باقي مؤسسات الدولة حتى نعمل جميعا على تغيير العقل المصري

وأضاف سلامة، أن مؤسسات الصحافة والإعلام تتبنى استراتيجية الثورة العقلية وتطوير العقل المصري، موضحا أن جامعة القاهرة أطلقت مشروع تطوير العقل المصري ولابد من توجيه الشكر لها في إطلاق هذا المشروع وأن تدخل حيز التنفيذ وتطبيقه، قائلا: فؤجئت بأن الجامعة تعمل على تطوير العقل المصرى للعام الثالث على التواي من خلال معسكرات قادة المستقبل وهو المشروع الذي ناديت به من قبل بعنوان " الثورة العقلية".

وشدد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، علي ضرورة، التعليم وتطويره، وهناك اهتمام كبير به من من الدولة، مشيرا إلى أن فكرة تطوير العقل المصري ستؤتي بثمارها حال العمل على تطبيقها، مشيرا إلى أن مؤسسة الأهرام ستساهم في إصدار الكتاب الثالث الخاص بفكر التطوير العقل المصري.