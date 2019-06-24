شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاو» تنظم دورة تدريببية لزراعة النخيل والزيتون في الأراضي المستصلحة بسيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم منظمة الاغذية والرزاعة بالأمم المتحدة ( الفاو ) الاسبوع الحالي، دورة تدريبية فى زراعة نخيل البلح والزيتون في الأراضي المستصلحة حديثاً بسيوة وذلك تحت رعاية اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح ، و بالتزامن مع بداية تنفيذ المرحلة الأولى من استصلاح ٣٠ فدان ضمن ١٠٠ فدان بقريةعين زهرة بمنطقة أبوشروف بسيوة تمهيداً لتوزيعها على شباب الخريجين

صرح بذلك اللواء وفائى عبد الفتاح الحصيوى رئيس مجلس مدينة سيوة خلال استقباله الدكتور حسين جادين رئيس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بمصر والوفد المرافق له من مركز البحوث الزراعية والمكتب الفني الرئيسي لقطاع تطوير الري وذلك ضمن مشروع دعم الاستدامة للمياه وتحديث الري للمناطق المستصلحة حديثاً والممول من منظمة الفاو وبحضور ممثلي الإدارة الزراعية بسيوة ومشايخ وعواقل سيوة والمزارعين في نطاق مركز ومدينة سيوة في قاعة المؤتمرات بمركز الصناعات الحرفية.

وأضاف أنه تم مناقشة التحديات والمصاعب التي تواجه قطاع زراعة النخيل والزيتون بالواحة وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها ، كما ستنظم الفاو أيضا ورشة عمل بعنوان زراعة وإنتاج الزيتون ونخيل البلح في الأراضي المستصلحة حديثاً وذلك في إطار جهود الدولة لتنمية قطاع الزراعة والنهوض بزراعة النخيل والزيتون خاصة بمركز ومدينة سيوة.