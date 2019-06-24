شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يحيل مشروعًا بتعديل قانون السجون للجنة مشتركة من «الدفاع» و«التشريعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال مجلس النواب، في جلسته العامة الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدما من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 29 اقتراحا برغبة مقدما من النواب، لاتخاذ اللازم بشأنها.

واستأنف مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.