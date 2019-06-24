شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق «تحيا مصر»: نتجه لافتتاح 5 مواقع جديدة لمشروع «306» لوحدات طعام الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اجتماعا استمعت فيه لوفد ممثل لصندوق تحيا مصر عما تم إنجازه في مشروع شارع ٣٠٦، الذي دشنه الصندوق لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة شبح البطالة.

وقال أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، الذراع الاستثماري لصندوق تحيا مصر والمسئولة عن تنفيذ شارع ٣٠٦ لوحدات الطعام، ان الشركة بصدد افتتاح ٥ مواقع جديدة من المشروع خلال الفترة المقبلة، في طنطا وشيراتون ودمياط والدقي والسويس.

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وأضاف «الشافعي» خلال اجتماع اللجنة، ان الشركة تقدم كافة التسهيلات الممكنة للشباب من أجل الحصول على وحدة، وبدء مشروعه المستقل، كما أنه تم اعتماد تصميمات جذابة مختلفة للمواقع، تضاهي في جمالها ما عليه عربات الطعام في البلدان الأوروبية والعربية مثل «دبي».

وأشار الشافعي، إلى أنه تم التوقيع حتى الآن مع ٩ محافظات مختلفة لانشاء شارع ٣٠٦ بها، وفي الطريق للتوقيع مع باقي المحافظات لتوفير فرص عمل مناسبة لكافة شباب الجمهورية.

وأوضح أحمد مصطفى مدير عام الشركة المنفذة للمشروع للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة شروط وخطوات تقديم الشباب للمشروع، قائلا إن عملية الاختيار تتم الكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني street306 دون أي تدخل بشري، لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية، وأن الشاب يتم دعمه بكافة الخدمات والمرافق اللازمة لبدء مشروعه، بالاضافة إلى حملات التسويق في الصحف والمواقع الاخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.