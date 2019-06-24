شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: الأنماط السياحية لا تلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الإثنين، في منتدي السياحة الميسرة، إنه رغم التطور في أنماط ومجالات السياحة عالمياً، إلا أن الأنشطة السياحية في عدد كبير من دول العالم لا تزال لا تلبى احتياجات ومتطلبات شرائح كثيرة من راغبي التمتع بهذه الأنشطة، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن أو ممن لديهم احتياجات خاصة، ويتطلبوا مستوىً معين من الراحة أثناء تنقلهم واقامتهم مثل السيدات الحوامل والأطفال صغار.

وأضافت «المشاط» أن انعقاد المنتدى يأتي تفعيلاً لقرارات المجلس الوزارى العربى للسياحة في دورته رقم (20) في عام 2017 والتي طالبت بعقد منتدى للسياحة الميسرة في المنطقة العربية لنشر الوعى وتبادل الآراء والخبرات حول سبل ازالة الحواجز والمعوقات التي تواجه هذه الشريحة من السائحين، خاصة وانها تتميز بالولاء وتكرارية زيارتها للمقصد حال توافر الخدمات والتسهيلات التي تُلبى احتياجاتها.

واستكملت أود أن أشير إلى أن جلسات المنتدى اليوم تناقش العديد من الموضوعات الهامة منها مفهوم السياحة الميسرة من حيث الرؤية والاستدامة، وتطبيقات وتأهيل المنشآت لاستخدامات السياحة الميسرة، وتنمية وتطوير السياحة الميسرة في الوطن العرب، ودور الحكومات العربية والقطاع الخاص في دعمها وتطويرها، فضلاً عن إلقاء الضوء على أهمية التعاون العربي الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى كيفية رفع مستوى الوعي حول مفهوم السياحة الميسرة من خلال استخدام وسائل الإعلام المختلفة.

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وهنا أؤكد أهمية تضمين رؤية متكاملة للسياحة الميسرة ضمن استراتيجيات السياحة في الدول العربية، وهو ما يرتكز عليه الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتتبنى تطبيقها وزارة السياحة المصرية في قطاع السياحة، ويتضمن هذا الهدف «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة»، ولا يفوتنى في هذا المقام أن أؤكد على أن هذا المنتدى يأتي اتساقا مع برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية ويهدف بشكل رئيسى إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.لقد بدأنا في مصر الاهتمام بمفهوم السياحة الميسرة.

وتابعت هنا أود أن أشير إلى مشاركتى الخميس الماضى مع وزير الاثار المصري الدكتور خالد العناني، والسفير الإيطالي بالقاهرة، في افتتاح المسار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين بالمتحف المصري بالتحرير، كما أن معبد الكرنك بالأقصر يعتبر أول موقع أثري في مصر مفتوح وممهد ومعد لاستقبال زائريه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد قامت وزارة السياحة في مصر بتأهيل وتدريب مرشدين سياحيين على شرح المعالم الأثرية بلغة الإشارة .

وقال محمد الفولي، المدير التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة سابقا، إن متوسط إنفاق السائح من شريحة ذوى الاحتياجات الخاصة مرتفع بنسبة ٣٠٪ مقارنة بالسائح العادي، داعيا إلى أهمية اعداد وتهيئة المقاصد السياحية التي تستقبل السياحة لاستقبال شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة.