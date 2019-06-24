شكرا لقرائتكم خبر عن «دينية النواب» توصي بتشكيل لجنة لحل أزمة الأراضي بين «الأوقاف» و«الإصلاح الزراعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الاثنين، بتشكيل لجنة من مسؤولي هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي، لحسم أزمة النزاع بين الهيئتين على الأراضى المقيم عليها المواطنين بالمحافظات، والتي تم تسليمها من هيئة الإصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف بطريق الخطأ، وترتب عليه قيام «الأوقاف» باتخاذ إجراءات طرد للمواطنين بحجة أن الأرض مملوكة لها.

وقال النائب بدير عبدالعزيز، في طلب إحاطة مقدم منه حول المشكلة، خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، إن «المواطنين بمحافظة كفر الشيخ يعانون من هذا الأمر، بالإضافة إلى عدد آخر من المحافظات منها الدقهلية، حيث تدعى هيئة الأوقاف ملكيتها للأرض المقام عليها منازل المواطنين منذ عشرات السنوات، رغم أنها مملوكة للإصلاح الزراعى وفقا لكافة المستندات القانونية»، موضحا أن تسليمها لهيئة الأوقاف تم بطريق التنفيذ الخطأ لنصوص القانون، مطالبا بسرعة حسم الأزمة، لوجود معاناة يومية للمواطنين.

وذكر المستشار أسامة الوردانى، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن «الهيئة ليس لديها مانع من إعادة الأرض إلى هيئة الإصلاح الزراعى، حال إثبات الخطأ القانوني الذي تم في إجراءات التسليم»، مضيفا أن الهيئة ستبحث مع «الإصلاح الزراعى»، حالات تلك الأراضى والمواطنين، كل على حده، بشكل قانونى ودقيق، حتى تصل إلى حسم الأزمة.

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وأشار «الوردانى» إلى أن الهيئة لن تقبل الإبقاء على الأرض حال ثبات عدم ملكيتها لها، لتعود إلى الإصلاح الزراعى والذى بدوره سيكون صاحب الحق في التصرف بشأنها مع المواطنين المقيمين عليها. وهو ما أيده، الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، ما ذكره المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، مطالبا بسرعة بحث تلك الحالات، التي يتقدم بها النواب.

وقال: «يهمنا في المقام الأول، مصلحة الطرف الضعيف والبسيط في المشكلة وهو المواطنين، حتى يطمأنوا وتستقر أوضاعهم في عيشتهم وإقامتهم على تلك الأراضى المقيمين عليها منذ عشرات السنوات، حيث من غير المقبول ان تظل أوضاعهم غير مستقرة».

وأكد أن اللجنة ستنظر ما ستسفر عنه اللجنة المشكلة من الأوقاف والإصلاح، بشأن حسم الأزمة، لمناقشته باجتماع اللجنة المقبل، بهدف حل الأزمة من جذورها. فيما اقترح اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة، أن يتم حل الازمة من خلال تخلى الأوقاف عن تلك الأراضى لصالح «الإصلاح الزراعى»، مقابل حصولها على اراضى أخرى لايقيم عليها مواطنين.

وأضاف أن «الوضع الحالي يعانى منه العديد من المواطنين، ويجعل هناك عدم مساواة بينهم، حيث حصل جميعهم على أراضى من الإصلاح الزراعى، ثم جاءت الأوقاف لتسترد الأرض بطريق الخطأ من بعض منهم دون الاخر، ما يعنى عدم المساواه بينهم».

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة بين الهيئتين، لحسم الأزمة، بشكل قانونى، مع السماح للنواب بتقديم المستندات اللازمة للجنة، لبحثها الأسبوع المقبل، على أن يتم عرض نتائج عمل تلك اللجنة على اللجنة الدينية بالبرلمان في اجتماعها المقبل.