شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر «دور مؤسسات حقوق الإنسان في متابعة أهداف التنمية المستدامة» الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعمال المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يبدأ أعماله في مدينة شرم الشيخ، الأربعاء، بحضور أكثر من 100 مشارك.

يعقد المؤتمر على مدار يومين، وتتركز أعماله حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وموائمة القوانين والسياسات مع الأهداف التنموية.

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ويلقي «فائق» كلمة الجلسة الافتتاحية، إضافة لكلمات كلا من رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، وكلمة لممثل جامعة الدول العربية.

ويستعرض المؤتمر تجارب المؤسسات الوطنية وبعض المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمتابعة تجارب المؤسسات الوطنية وبعض المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما يستعرض التحديات التي تواجه المنظمات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وأصحاب المصالح.

ويعرض محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ختام أعمال المؤتمر، خارطة طريق للمؤسسات الوطنية في إطار تعاون هذه المؤسسات مع الحكومة والمجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية.