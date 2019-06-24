شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الانتهاء من أعمال الخزان الأرضي الرافع بصفط اللبن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، إنه تم الانتهاء من أعمال الخزان الأرضي الرافع بصفط اللبن والذى سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه إمبابة لتصل إلى 200 ألف متر مكعب، حيث انتهت أعمال ملئ الخزان وسيساهم بشكل كبير في تقليل أي مشكلات بالمناطق الساخنة لمياه الشرب بصفط اللبن وشمال الجيزة.

Advertisements

وأكد محافظ الجيزة خلال لقائه مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الإثنين، أن الإجراءات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على مدار الشهور الماضية ساهمت بشكل ملحوظ في تقليل المشكلات الناجمة عن انقطاعات مياه الشرب أو ضعف الضغوطات بها.

وشدد «راشد» على التنسيق الدائم مع وزارة الإسكان والمرافق لإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أن العام الحالي شهد طفرة في مشروعات مياه الشرب التي تم إدخالها الخدمة، حيث تم الانتهاء من مشروعات محطات مياه الحوامدية وأطفيح والمرحلة الأولى من جزيرة الدهب وتوسعات محطة مياه إمبابة والتي ساهمت بشكل كبير في تقليل مشكلات مواطني تلك المناطق.

وفي نهاية اللقاء، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروعات التي وصلت نسب التنفيذ بها لأكثر من 50% لسرعة إدخالها الخدمة مع التأكيد على ضرورة استخدام المشروعات التي يمكن أن يتم تشغيلها جزئياً لمناطق محددة لحين الانتهاء من كامل المشروع وإدخاله لكافة المناطق.