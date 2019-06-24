أخبار مصر | "الصحة" تناقش آليات مبادرة فحص السيدات من 6 أمراض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تناقش آليات مبادرة فحص السيدات من 6 أمراض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والمقرر إطلاقها مطلع شهر يوليو المقبل، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ طب الأورام بالقصر العيني، والمشرف العام على مبادرة دعم صحة المرأة، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور طارق هاشم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأورام، ورؤساء القطاعات، وعدد من وكلاء وزارة الصحة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش الاستعدادات النهائية لإطلاق مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، مشيرًا إلى أن المبادرة تشمل العديد من المحاور الرئيسية والتي تهتم جميعها بصحة المرأة وعلى رأس تلك المحاور الكشف المبكر عن الأورام "سرطان الثدي"، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام.

وأشار إلى اهتمام الدولة بصحة المرأة المصرية وتقديم أفضل خدمة طبية لها، حيث أن الهدف من المبادرة هو الفحص المبكر لسرطان الثدي، واكتشاف الأمراض مبكرًا، بما يساهم في الشفاء العاجل.

وأكد أنه تم وضع خطة تنسيقية بين المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة بمختلف المحافظات للعمل تحت مظلة واحدة تهدف إلى تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرأة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية.