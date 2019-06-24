أخبار مصر | نقيب الصحفيين يعلن صرف فارق بدل التدريب لمجلة الإذاعة والتلفزيون بدءًا من يوليو 2017

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين يعلن صرف فارق بدل التدريب لمجلة الإذاعة والتلفزيون بدءًا من يوليو 2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه تواصل مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخصوص فارق بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين بمجلة الإذاعة والتلفزيون بدءًا من يوليو 2017.

وأعلن في بيان له، موافقة "زين"على مواصلة صرف هذا الفارق للزملاء على دفعات متتالية، على أن تكون الدفعة القادمة بقيمة فارق 3 شهور، ويتم صرفها مع الحوافز في بداية شهر يوليو المقبل.

