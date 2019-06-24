أخبار مصر | رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يتم التصويت النهائى على مشروعات قوانين الموازنة والخطة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/ 2020، وعددها 51 مشروع قانون.

يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها أمس الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 /2020.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

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وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019/ 2020.