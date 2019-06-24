أخبار مصر | محافظ الجيزة: الانتهاء من أعمال الخزان الأرضى الرافع للمياه بصفط اللبن‎

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انه تم الانتهاء من أعمال الخزان الأرضي الرافع بصفط اللبن، والذي سيساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه إمبابة لتصل إلى 200 ألف م3، حيث انتهت أعمال ملئ الخزان وسيساهم بشكل كبير فى تقليل أى مشكلات بالمناطق الساخنة لمياه الشرب بصفط اللبن وشمال الجيزة.

وأشار المحافظ أن الإجراءات التى تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على مدار الشهور الماضية، ساهمت بشكل ملحوظ فى تقليل المشكلات الناجمة عن انقطاعات مياه الشرب أو ضعف الضغوطات بها.

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وأكد المحافظ على التنسيق الدائم مع وزارة الإسكان والمرافق لإزالة أى معوقات تواجه تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيراً أن العام الحالى شهد طفرة فى مشروعات مياه الشرب التى تم إدخالها الخدمة، حيث تم الانتهاء من مشروعات محطات مياه الحوامدية وأطفيح والمرحلة الأولى من جزيرة الدهب وتوسعات محطة مياه إمبابة والتى ساهمت بشكل كبير فى تقليل مشكلات مواطنى تلك المناطق.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء علاء بدران السكرتير المساعد والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى قطاع المياه والصرف الصحى بالشركة، حيث شهد اللقاء عرض المشروعات المتعثرة التى لم يتم الانتهاء منها للاستفادة من الإعتمادات المالية التى تم ضخها بتلك المشروعات.

حيث وجه المحافظ خلال اللقاء بسرعة الانتهاء من المشروعات التى وصلت نسب التنفيذ بها لأكثر من 50% لسرعة إدخالها الخدمة مع التأكيد على ضرورة استخدام المشروعات التى يمكن أن يتم تشغيلها جزئياً لمناطق محددة لحين الانتهاء من كامل المشروع وإدخاله لكافة المناطق.