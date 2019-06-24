أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين "القوى العاملة" وجامعة قناة السويس للتدريب أكاديميا على مهنة "جليس المسن"‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين "القوى العاملة" وجامعة قناة السويس للتدريب أكاديميا على مهنة "جليس المسن"‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ، وكلية التمريض بجامعة قناة السويس أول بروتوكول من نوعه للتعاون في مجال التدريب على إحدى المهن المستحدثة والمطلوبة حاليا بشدة في سوق العمل وهي مهنة "جليس المسن" والتي يتم التدريب عليها لأول مرة أكاديميا بالتعاون بين القوى العاملة وكليات التمريض.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن البروتوكول يأتي في إطار قيام الوزارة بتطوير رؤية ومفهوم التدريب التحويلي وخلق فرص عمل جديدة خاصة من المهن المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل، وذلك من خلال دعم الجهود التي تتبناها الدولة المصرية وتبذلها الوزارة في مجال مكافحة البطالة.

وأوضح الوزير أن البروتوكول يأتي أيضا في ضوء اتفاقية التعاون التي تم توقعها مؤخرا بين الوزارة والجامعة لنشر ثقافة العمل الحر بين شباب الجامعات وانطلاقا من دور مديريات القوى العاملة في دراسة سوق العمل وتلبية احتياجاته من الشباب المدرب ودور كلية التمريض في تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع بفئاته المختلفة وخاصة كبار السن.

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وقع البروتوكول ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس.

وقال مدير المديرية : إن التدريب علي المهن المستحدثة يتم عن طريق عدد من البرامج التدريبية تحت اشراف أساتذة كلية التمريض لتخريج كوادر فنية قادرة على القيام بهذه المهنة بكفاءة واحترافية عالية للعمل على الرعاية المجتمعية المتميزة للمسنين .

وأشار إلي أن البروتوكول يقضي بتدريب 20 متدربا شهريا مجانا بمركز التدريب التابع لمديرية قوى عاملة الإسماعيلية بمدينة المستقبل وذلك من خلال برنامج تدريبي متطور يعده نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، ويشمل على محاضرات نظرية، فضلا عن تدريب عملي بإجمالي 75 ساعة تدريبية معتمدة متضمنة التقييم النهائي للبرنامج يمنح بعدها المتدرب شهادة اجتياز للبرنامج التدريبي معتمدة من المديرية ، وكلية التمريض، بالإضافة إلى حصوله على تصريح بمزاولة المهنة.

وأوضح أن الفئة المستهدفة للحصول على هذا البرنامج التدريبي هم راغبي التدريب التحويلي من الحاصلين على دبلوم فني أو متوسط أو المعاهد الفنية والكليات النظرية أو العملية.