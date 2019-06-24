أخبار مصر | تحت شعار "بالعلم نرسم مستقبلنا".. "الشباب والرياضة" تواصل فعاليات الملتقى العلمي التدريبي الرابع للطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت شعار "بالعلم نرسم مستقبلنا".. "الشباب والرياضة" تواصل فعاليات الملتقى العلمي التدريبي الرابع للطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع، فعاليات ثاني أيام الفوج الأول في الملتقى العلمي التدريبي الرابع تحت شعار "بالعلم نرسم مستقبلنا" للطلائع أعضاء أندية المبتكرين علميا بشكشوك بمحافظة الفيوم.

ويهدف الملتقى إلى نشر الوعي الثقافي والعلمي بين الطلائع المشاركين من خلال تشجيعهم على الابتكار، بعرض نماذج للمؤتمرات العلمية والمشاركة في المعارض والملتقيات العربية والأجنبية.

وتناولت فعاليات اليوم ورشة تدريب عملية في الالكترونيات والميكانيكا والتي تناول فيها الموضوعات التالية "التيار الكهربائي وكيفية الحصول عليه، فرق الجهد الكهربائي وعلاقته بالتيار، المقاومة الكهربائية وتأثيرها في الفولت والتيار، العناصر الرئيسية للدائرة الكهربائية، حساب المقاومة في الدائرة الكهربائية، حساس الضوء، عرض لنماذج من الرافعات وكيفية تطبيقها، كيفية برمجة الاجهزة المختلفة بلوحة التحكم"