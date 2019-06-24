أخبار مصر | وزيرة الصحة تتوجه لبورسعيد لمتابعة الاستعداد لـ "التأمين الشامل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتوجه لبورسعيد لمتابعة الاستعداد لـ "التأمين الشامل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت منذ قليل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة نظم التشغيل بالمستشفيات التي تم الانتهاء منها، إضافةً إلى تسلّم منشآت طبية أخرى، وفقًا لأعلى معايير الجودة، إضافةً إلى متابعة التجهيزات الطبية وغير الطبية الجارية لعددٍ من المنشآت الطبية بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوفد تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتتالية لمحافظة بورسعيد للوقوف على جاهزية المستشفيات ووحدات طب الأسرة من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث إنه تم تدشين غرفة عمليات وطوارئ برئاستها في مقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا؛ للوقوف على المستجدات لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات، حتى إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.

وقال إنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة عددًا من وحدات طب الأسرة والتي تعتبر هي نواة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات.

