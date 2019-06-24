أخبار مصر | بمناسبة أمم أفريقيا.. "الشباب والرياضة" تستقبل المشاركات بمسابقة "التميز" لشباب الصحفيين والإعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة أمم أفريقيا.. "الشباب والرياضة" تستقبل المشاركات بمسابقة "التميز" لشباب الصحفيين والإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل وزارة الشباب والرياضة الأعمال المشاركة بمسابقة " التميز" لشباب الصحفيين والإعلاميين حتى 31 يوليو 2019، وذلك لضمان مشاركة الأعمال الصحفية والإعلامية المهتمة بتغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها مصر من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو.

وأكدت الأمانة العامة للجائزة عدم الالتفات للأعمال التى ترد بعد هذا التاريخ سواء باليد أو عبر الإيميل الخاص بالجائزة حيث من المقرر أن تخضع الأعمال المشاركة للتقييم من قبل لجان تحكيم رفيعة المستوى.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق النسخة الأولى من مسابقة "التميز" لشباب الصحفيين والإعلاميين المهتمين بقضايا الشباب والرياضة.

وتشمل جائزة التميز العديد من الفئات والفروع، حيث تضم الفئة الأولى فرعًا لصحافة الشباب ويختص بالموضوعات المهتمة بقضايا الشباب فى مصر، إلى جانب فرع الصحافة الرياضية وفرع أفضل صورة رياضية.

أما الفئة الثانية فتمنح جوائز قيمة لأفضل مقدمى البرامج التليفزيونية من الشباب، وأفضل مقدمى البرامج الاذاعية، وأفضل مراسل شاب.

وتنص لائحة المسابقة أيضا على منح جائزتين لرواد الإعلام والصحافة الرياضية، تحمل اسمى الراحلين نجيب المستكاوى وفايز الزمر.

وبمناسبة رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى وتنظيم بطولة أمم أفريقيا تضم المسابقة فرعا خاصا للصحفيين الأفارقة المهتمين بقضايا الشباب والرياضة بالقارة السمراء، وهى أول جائزة من نوعها تخرج من مصر لشباب أفريقيا.

ولتشجيع البحث العلمى، تقرر منح جائزة لأفضل بحث علمى تطبيقى فى المجال الرياضى للباحثين الشباب.

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وكانت شروط المسابقة كالتالي:

تنص لائحة الجائزة على تلقى الأعمال من شباب الصحفيين والإعلاميين الذين لايزيد أعمارهم عن 40 عاما، وذلك عن الأعمال المنشورة أو المذاعة خلال الفترة من ( 1 يناير 2018 وحتى 31 يوليو 2019).. ويحق لكل صحفي ( مصور) سواء مقيدا بجداول نقابة الصحفيين أو يعمل بإحدى الصحف أوالمواقع الإلكترونية التقدم لنيل الجائزة.

- يحق لكل محرر ( مصور ) التقدم بعملين على الأكثر.

- يتقدم المحرر بصورة من الموضوع المنشور الى جانب ملف word للموضوع لا يتضمن اسم المحرر او اسم الصحيفة او الموقع.

- تسلم الأعمال بالمكتب الفنى بوزارة الشباب والرياضة ( الدور الثانى بالوزارة).. أو إرسالها عبر الإيميل التالى..( [email protected] ).

- يرفق المتقدم صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من كارنيه نقابة الصحفيين أوصورة من كارنيه المؤسسة التي يعمل بها.

وبالنسبة للأعمال التليفزيونية والإذاعية..

- يتقدم المتسابق بـ CD يضم أبرز الأعمال التي قدمها خلال الفترة من ( 1 يناير 2018 وحتى 31 يوليو 2019) فيما لا يزيد عن 30 دقيقة.. وتسلم الأعمال بالمكتب الفنى لوزارة الشباب والرياضة أو إرسالها عبر الايميل التالى.. ( [email protected] ).