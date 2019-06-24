أخبار مصر | خلال لقاءه بأئمة أثيوبيا.. وكيل الأزهر: نحرص على التعايش السلمي واحترام الآخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال لقاءه بأئمة أثيوبيا.. وكيل الأزهر: نحرص على التعايش السلمي واحترام الآخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف أن الأزهر يقع على عاتقه منذ زمن بعيد صيانة التراث الإسلامى فضلاً عن انتهاجه نهج الوسطية والاعتدال لذا يجئ طلاب العلم من شتى بقاع الأرض لينهلوا من علماءه الأجلاء العلم الشرعى والمنهج الوسطى، فمن هنا كانت مكانة مؤسسة الأزهر كمؤسسة دينية دعوية تربوية اجتماعية شاملة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالأئمة المتدربين من دولة اثيوبيا الذين يتلقون دورتهم التدريبية بمنظمة خريجى الأزهر، مضيفاً أن الأزهر الشريف جاء لخدمة الانسانية جمعاء وليس للمسلمين فقط، ويمثل هذا الدور واحداً من أهم أدواره فى العالم وهو التأكيد على ضرورة التعاون والحرص الشديد على التعايش السلمى واحترام الآخر ومراعاة المشترك الإنسانى الذى يجمع العالم.

وأشار إلى أن أثيوبيا ليست بدولة بعيدة عن مصر لا جغرافيا ولا ثقافياً فاثيوبيا تعتبر جزءاً هاما من الكيان الافريقي مما يؤكد على التوافق والترابط الوثيق في شتى الأفكار والمصالح ، فمن باب أولى أن يتواجد أئمة وعلماء أثيوبين على أرض الكنانة مصر واستضافة الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لهم لتلقيهم دورة تدريبية شاملة تساعد أئمة أثيوبيا وعلماءها فى امتلاك وسائل دحض الفكر المتطرف فكريا وعلميا، الذي بات ينتشر في الكيان الإسلامى بل والعالمى، والإسلام برئ من هذا الفكر المنحرف لأنه يهدم ولا يبنى يخرب ولايدمر ، عكس رسالة الإسلام فهو دين الحياة وليس عدواً لها.

كما طالب المتدربين بتأديه واجبهم الدعوى فى حمل رسالة الأزهر الذي ينهج نهج الإسلام الوسطى المعتدل الذى لا إفراط فيه ولاتفريط لأهل بلادهم عند عودتهم.