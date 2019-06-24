أخبار مصر | شديد الحرارة.. طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شديد الحرارة.. طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل علي السواحل الشمالية شديد الحرارة علي باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، و تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.