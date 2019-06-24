مصر | "هيروين" و"سيارة".. حبس سائق وعاطلين لاتجارهم في المخدرات بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هيروين" و"سيارة".. حبس سائق وعاطلين لاتجارهم في المخدرات بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس سائق وعاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهمين أمام النيابة باتجارهما في مخدر الهيروين وأن الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وأضافوا أن المبلغ المالي الذىيكان بحوزتهما من حصيلة أرباحهما الغير مشروعة.

ووجهت لهم النيابة عدة تهم منها الاتجار في المواد المخدرة وسرقة سيارة تابعة لإحدى الشركات نقل الركاب.

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وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، بقيادة المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث، من ضبط 3 عناصر إجرامية حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم"، وعُثر بحوزتهم على كمية من الهيروين وزنت 30 جراما، 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقروا بالمضبوطات وأقر الأول باستيلائه على السيارة إبان فترة عمله عليها كسائق بإحدى شركات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.