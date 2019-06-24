مصر | "طالبه بالفلوس اللي عليه فقتله".. حبس عاطل أنهى حياة صديقه بـ"السكين" بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبه بالفلوس اللي عليه فقتله".. حبس عاطل أنهى حياة صديقه بـ"السكين" بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس المتهم في واقعة قتل صديقه ب3 طعنات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما وجهت له تهمة القتل العمد وحيازة سلاح في واقعة مقتل مسجل خطر على أيدي صديقه العاطل بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة بسبب عدم تسديد 100 جنية، فيما كشفت التحقيقات أن المجني عليه مسجل خطر في قضايا مخدرات وضرب وسلاح.

وجاء بالتحقيقات، أن المتهم اقترض من المجني عليه مبلغ 100 جنيه وعندما طالبه الأخير به ماطله في رده ويوم الواقعة توجه الي منزل صديقه لمطالبته برد المبلغ فقابله المتهم بوابل من السباب ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام المتهم بعدما استل سكين وسدد به 3 طعنات لصديقه ثم دفعه خارج الشقة لتسقط جثته علي سلم العقار.

وكانت نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة في إلقاء القبض عليه بعد قرابة ساعة من ارتكابه الجريمة، بمواجهته أقر بالواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتمت احالته الي النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

فيما أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بعرض جثة المجنى عليه، في واقعة مقتل عاطل لصديقه بسبب اقتراضه 100 جنية، بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة، على الطب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

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وتعود بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة ميت عقبة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، حيث سدد له 3 طعنات

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، أن المجنى عليه "عاطل"، توجه لمطالبة صديقه "عاطل، برد مبلغ 100 جنيه اقترضها منه، إلا أن المتهم ماطله فى إعادتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفع المتهم لتسديد طعنات له بسكين.

وبإعداد كمين للمتهم، بإشراف العقيد عمرو البرعى، مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة المباحث، تمكن النقيبان أحمد فاروق وأحمد عادل، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.