مصر | تأجيل محاكمة الفنانة "بوسي" بتهمة التهرب الضريبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة الفنانة "بوسي" بتهمة التهرب الضريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و 827,210 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 29 يوليو المقبل لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى

كانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه.