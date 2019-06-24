مصر | "آخر توصيلة في حياته".. 3 يقتلون سائقا يرمون جثته بالنيل لسرقة سيارته بالجيزة

نجح قطاع الأمن العام من كشف ملابسات العثور على سيارة مسروقة، بترعة الرياح البحيري بناحية قرية القطا بمركز منشأة القناطر، وكشف غموض غياب مالكها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن سائق السيارة كانت بصحبته 3 أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، حاولوا قتله وسرقتها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة مقتل السائق بقصد سرقة السيارة، حيث استقلوا السيارة بصحبته بدعوى توصيلهم لمنطقة أبوغالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مقابل أجر مادي، وحال سيرهم بالطريق قاموا بالاعتداء عليه وطعنه بسلاح أبيض، وألقوا بجثته بنهر النيل وكذا متعلقاته والسلاح المستخدم، واستولوا على السيارة وهاتفه المحمول، وعقب ذلك قام أحدهم ببيع الهاتف المحمول، وفشلوا في بيع السيارة لوجود آثار دماء بمقاعدها، فتخلصوا منها بمكان العثور عليها خشية ضبطهم.

وتم بإرشادهم تحديد مكان إلقاء الجثة، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور عليها وانتشالها، وتعرف عليها شقيق المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.