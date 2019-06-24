مصر | أمن أسيوط ينجح في الصلح بين عائلتين بمركز ساحل سليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن أسيوط ينجح في الصلح بين عائلتين بمركز ساحل سليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن أسيوط، في عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحًا منعًا لتطورها وما قد يترتب عليها من جرائم.