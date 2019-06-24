مصر | بـ"3 طعنات".. انتداب "الطب الشرعي" في مقتل عاطل على يد صديقه بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"3 طعنات".. انتداب "الطب الشرعي" في مقتل عاطل على يد صديقه بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بعرض جثة المجنى عليه، في واقعة مقتل عاطل لصديقه بسبب اقتراضه 100 جنية، بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة، على الطب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

وبداية الواقعة، تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة ميت عقبة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، حيث سدد له 3 طعنات

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، أن المجنى عليه "عاطل"، توجه لمطالبة صديقه "عاطل، برد مبلغ 100 جنيه اقترضها منه، إلا أن المتهم ماطله فى إعادتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفع المتهم لتسديد طعنات له بسكين.

وبإعداد كمين للمتهم، بإشراف العقيد عمرو البرعى، مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة المباحث، تمكن النقيبان أحمد فاروق وأحمد عادل، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.