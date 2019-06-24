مصر | ليستولي على 58 ألف جنيه.. سائق يدعي تعرضه للسطو ليسرق شركته بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليستولي على 58 ألف جنيه.. سائق يدعي تعرضه للسطو ليسرق شركته بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبالانتقال والفحص وسؤاله قرر بأنه حال عودته من الإسكندرية بالسيارة قيادته نقل وبحوزته مبلغ مالي قدره " 58،500 ألف جنيه مصري" إجمالي ما تم تحصيله من عملاء الشركة، متجهًا إلى محل إقامته بمدينة زفتى بطريق الخضراوية بدائرة المركز استوقفه 4 أشخاص مُلثمين مجهولين يستقلون دراجتان ناريتان وقاموا بتهديده بسلاح ناري كان بحوزتهم واستولوا على المبلغ المالي وهاتفه المحمول، وفروا هاربين.
وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنوفية، توصّلت جهوده إلى عدم صحة البلاغ وبمواجهه المُبلغ، اعترف باختلاق الواقعة لمروره بضائقة مالية، وبإرشادهم ضبط المبلغ المالي والهاتف المحمول.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.