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مصر | ليستولي على 58 ألف جنيه.. سائق يدعي تعرضه للسطو ليسرق شركته بالمنوفية

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ادعاء سائق بالسطو عليه لسرقة 58 ألف جنيه من أموال الشركة بالمنوفية.
وتعود البداية عندما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من احد المستشفيات باستقبالها "سائق بشركة للكاوتش ومقرها بالغربية، ومقيم بالغربية" مصابًا بجروح سطحية.

وبالانتقال والفحص وسؤاله قرر بأنه حال عودته من الإسكندرية بالسيارة قيادته نقل وبحوزته مبلغ مالي قدره " 58،500 ألف جنيه مصري" إجمالي ما تم تحصيله من عملاء الشركة، متجهًا إلى محل إقامته بمدينة زفتى بطريق الخضراوية بدائرة المركز استوقفه 4 أشخاص مُلثمين مجهولين يستقلون دراجتان ناريتان وقاموا بتهديده بسلاح ناري كان بحوزتهم واستولوا على المبلغ المالي وهاتفه المحمول، وفروا هاربين.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنوفية، توصّلت جهوده إلى عدم صحة البلاغ وبمواجهه المُبلغ، اعترف باختلاق الواقعة لمروره بضائقة مالية، وبإرشادهم ضبط المبلغ المالي والهاتف المحمول.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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