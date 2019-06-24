مصر | سرقوا 200 طن.. ضبط عصابة "المواد البترولية" بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرقوا 200 طن.. ضبط عصابة "المواد البترولية" بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصصوا فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب استولوا على حوالى 200 طن بترول خام.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام 10عناصر إجرامية (سبق اتهامهم فى العديد من القضايا "سرقة- تبديد- تموين- سلاح أبيض- مخدرات- بلطجة- سلاح نارى" ومحكوم على أحدهم بالحبس سنتين فى قضية سلاح نارى) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء بمطروح إلى محطة كرير بالإسكندرية التابع لشركة أنابيب البترول عن طريق إحداث ثقوب وتثبيت محابس به ونقل المواد البترولية، باستخدام سيارة مجهزة بفنطاس.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة مواد بترولية وبلغت الكمية المستولى عليها حوالي 200 طن بترول خام، وأرشدوا عن (السيارة المستخدمة - 2 هيلتى- مولد كهربائى -ماكينة لحام- إسطوانة بوتاجاز - صاروخ- خراطيم سحب - كمية من المحابس)، وأضافوا بقيامهم بتصريف المواد البترولية المستولى عليها لعملائهم "مالكى مصانع الطوب بدائرة مركز العياط بالجيزة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.