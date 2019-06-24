شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مركز خدمة المواطنين بالسيوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والمحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية، الاثنين، لمتابعة أعمال التطوير لمراكز خدمات المواطنين المطورة.

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وقال «سعدالله» أن الجولة شارك فيها أحمد جمال نائب المحافظ واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة واللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق شملت مركز خدمات المواطنين بالسيوف المطور التي قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطويره لرفع كفاءة الأداء لخدمة المواطن السكندرى وتقديم الخدمة التموينية بطريقة مناسبة للمواطنين حيث قامت الوزارة بتطوير سبعة مراكز خدمات على مستوى الأسكندرية احلالاً لمكاتب التموين الحالية الغير مناسبة لأداء الخدمة حيث تفقد المحافظ المركز الجديد المطور.

وقدم وكيل وزارة التموين شرحاً وافياً على أرض الواقع للمحافظ والحضور لأعمال التطوير والبنية التحتية التي تمت بالمركز وكذلك لوجستيات المركز من أجهزة الحاسب الآلى والمكاتب والنداء الألى واللوحات الإرشادية للمواطنين وشبابيك تقديم الخدمة وكاميرات المتابعة الموجودة بالمركز ومكتب الاستقبال وشباك أداء الخدمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحديث مع الموظفين مقدمى الخدمات والذين تم تدريبهم على مهارات خدمة العملاء والتعامل على حل مشاكل الجماهير وكذلك التدريب على الحواسب الألية من خلال برامج تدريبية وفرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال بروتوكول موقع مع جامعة القاهرة.

وأبدى المحافظ سعادته باعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمركز من أعمال تطوير وأعمال لوجستية تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة وتحدث مع فريق العمل وأصدر تعليمات مشددة لفريق العمل بضرورة حسن معاملة المواطنين لتكتمل المنظومة.