شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية والحكومة مهتمتان بالنظافة وإعادة تدوير المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الإثنين، اجتماعاً مع إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال جمع ونظافة وتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة وذلك لمناقشة العرض الفني والمالي الذي تقدمت به الشركة للمشاركة في الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار الإسراع بوضع المنظومة الجديدة للنظافة حيز التنفيذ.

استمع الوزير خلال الاجتماع إلى شرح تفصيلي لمقترح تشغيل إدارة المخلفات الصلبة في مدن ومراكز محافظة القليوبية والتي تبلغ حوالي 4 آلاف طن مخلفات في اليوم وتتضمن مراحل الجمع وعمليات الفرز والنقل إلى المحطات الوسيطة ومعالجة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن للمخلفات، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لموضوع منظومة النظافة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة ورفع معدلات نظافة الشوارع خاصة الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتي يشعر المواطنون بالتحسن الملحوظ في تنفيذ المنظومة.

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وأشار الوزير إلى دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص وتشجيع الشباب على المشاركة والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن، منوها إلى ضرورة الإلتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل مع تدريب كافة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال وادماج القطاع غير الرسمي في المنظومة والاستفادة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال النظافة.

ولفت الوزير إلى قيام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء لاحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى ضرورة الدراسة العلمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لدعم البنية الأساسية اللازمة لتفعيل المنظومة، موضحاً انه تم تخصيص 400 مليون جنيه لإصلاح المعدات وضمان عدم تعطلها ورفع كفاءة المنظومة.