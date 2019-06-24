شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تدعو الجالية المصرية بالإمارات لمشاهدة «الممر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، الجالية المصرية في دولة الإمارات، لمتابعة فيلم «الممر»، الذي يعرض في دار العرض الخاصة بمول الإمارات، بدءًا من 4 يوليو المقبل.
ويأتي ذلك في إطار تنسيق وزيرة الهجرة مع المنتج هشام عبدالخالق، منتج الفيلم، للتنسيق حول عرضه للمصريين بالخارج في أكثر من دولة، بالإضافة إلى تنظيم عروض خاصة للفيلم بالمكاتب الثقافية في الخارج، عقب انتهاء فترة عرضه سينمائيا استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين بالخارج بأن يشاهدوا الفيلم مع عائلاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «الهجرة» تدعو الجالية المصرية بالإمارات لمشاهدة «الممر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.