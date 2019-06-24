شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تدعو الجالية المصرية بالإمارات لمشاهدة «الممر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، الجالية المصرية في دولة الإمارات، لمتابعة فيلم «الممر»، الذي يعرض في دار العرض الخاصة بمول الإمارات، بدءًا من 4 يوليو المقبل.

ويأتي ذلك في إطار تنسيق وزيرة الهجرة مع المنتج هشام عبدالخالق، منتج الفيلم، للتنسيق حول عرضه للمصريين بالخارج في أكثر من دولة، بالإضافة إلى تنظيم عروض خاصة للفيلم بالمكاتب الثقافية في الخارج، عقب انتهاء فترة عرضه سينمائيا استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين بالخارج بأن يشاهدوا الفيلم مع عائلاتهم.