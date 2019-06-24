شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتقدم بـ12 مقترحًا لنجاح واستثمار عام الثقافة الروسي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، الاثنين، ملفًا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن 12 مقترحا لنجاح واستثمار عام الثقافة الروسي المصري، والذي من المنتظر أن ينطلق عام 2020.

وقال كمال إنه «في إطار الاهتمام بتنفيذ الاتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية باعتبار العام 2020 عام للثقافة المصرية الروسية، وذلك دعما للعلاقات المتميزة بين البلدين والذي لهما تاريخ عميق وممتد من التعاون الوثيق في المجالات الاقتصادية – السياسية – العسكرية والثقافية، من هنا فإنه يطيب لنا أن نتقدم بالمقترحات التالية في إطار الاستعداد المبكر من أجل أن نصل إلى ما نصبوا إليه من نتائج ونجاحات في العام المصري الروسي للثقافة».

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وأوضح النائب أن هذه المقترحات تتمثل في إنشاء وتكوين مجموعة عمل من الخبراء والمثقفين المهتمين بالعلاقات المصرية الروسية وأهميتها للقوى الناعمة المصرية لوضع التصورات والمقترحات العملية لهذا العام الثقافي على أن يكون ممتد من خلال قصور وبيوت الثقافة في المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن أهمية مشاركة الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات الترجمة والنشر وكبار الباحثين في رصد التأثير والتأثر المصري بمدى العلاقات الثقافيه المصرية- الروسية.

وأشار إلى إقامة الأمسيات والندوات وورش العمل والمعارض المختلفة التي تؤكد على أهميه الثقافة والانفتاح على الآخرين، بالإضافة إلى إعادة نشر الكتب الفنية والعلمية وسلسلة كتب العلم للجميع، فضلا عن الإنتاج الأدبي والفني والثقافي الروسي، بالإضافة إلى تقديم النماذج المصرية التي تأثرت بالإبداع الأدبي والفني الروسي في مجالات التأليف، المسرح، السينما، والفنون المختلفة، والابداعية، والاهتمام بتطوير السيرك المصري وإعاده العلاقات الفنية ونقل الخبرة الروسية الحديثة وتدريب وتأهيل لاعبين جدد عن طريق السيرك الروسي، فضلا عن إعادة الترابط وتبادل الزيارات والحفلات المشتركة مع مسرح الباليه الروسي العالمي البولشوي الرائع، فتح الرحلات السياحية الثقافية المخفضة للمواطنين والمثقفين المصريين، وأهمية التبادل والتدريب والتأهيل للعناصر الفنية والموهبين بالبلدين.

ولفت إلى إعادة طبع الأسطوانات لمؤلفات الموسيقي الكلاسيكية والعالميه، وبحث إمكانية إنشاء مكتبات مشتركه بين القطاعين الخاص والحكومي بين البلدين، الإضافة إلى إقامة معارض للكتب الثقافية والعلمية بين البلدين.

واختتم النائب، قائلا: «إننا على ثقة من أن تلك المقترحات سوف تلقى القبول من أجل المصلحة العامة لبلدنا». كما قدم النائب ملفا بالمقترحات إلى لجنة الثقافة بمجلس النواب من أجل عقد جلسة موسعة بحضور وزراء الثقافة، والتخطيط، والمالية، لبحث المقترحات والإعداد الجيد لعام الثقافة المصري الروسي.