شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: السيسي حريص على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الأفريقية فحسب بل للعالم أجمع.

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وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني- إنه شعر باهتمام وحرص شركة بوش العالمية على أن تكون مصر واحدة من أهم ستة مراكز للشركة على مستوى العالم.

وأضاف أن المجمع سيكون على أحدث مستوى وسيوفر فرص عمل للشباب المصري وفرص التدريب والتعاون مع الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة الألمانية عرضت حجم الإنتاج الخاص بها، الذي يتجاوز مليونا و600 ألف وحدة في العام.

وقال مدبولي إن مدير الشركة أكد له اهتمامه بالتواجد والاستثمار في مصر خاصة، وأنها نقطة الانطلاقة لأفريقيا والشرق الأوسط، كما أكد مدير الشركة أيضًا أن لديهم 5 شركات كبرى على مستوى العالم ومصر ستكون بها الشركة السادسة.