شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن «قها» غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية فرع قها، عن انقطاع المياه، الثلاثاء بدءاً من الساعه الثالثة عصراً وحتى الساعة الخامسة مساء عن المدينة، وذلك لأعمال الغسيل والتطهير الدورى للشبكات والمحطات بالكلور.
وأهابت الشركة، في بيان إعلامي صادر، الاثنين، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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