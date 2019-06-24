شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مصنع بوش بمدينة شتوتجارت الألمانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة بوش للأجهزة الكهربائية الألمانية على هامش زيارته لمدينة شتوتجارت الألمانية والتي يزورها لرئاسة الوفد المصرى رفيع المستوى الذي سيشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربى الألماني.
وخلال زيارته للمصنع، استمع رئيس الوزراء- يرافقه الوفد الذي يضم وزراء الكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولى، البترول، الاتصالات، التجارة والصناعة، النقل، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر بألمانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والصناعة- من اتحادى الغرف التجارية والصناعات إلى شرح حول الشركة وإنتاجها واستثماراتها المستقبلية وحجم التعاون مع مصر من خلال الاتفاقات المتوقع إبرامها .
كما تفقد رئيس الوزراء أقسام وأجنحة المصنع المختلفة وخطوط الإنتاج الخاصة بشركة بوش، وحجم الإنتاج الضخم والذي يحظى بجودة ومعايير أداء خاصة والتي يقوم بها في الغالبية الإنسان الآلي خاصة عمليات التجميع للسيارات والمنتجات عالية الدقة .
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