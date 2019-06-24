شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الانحاء نهارا لطيف ليلا . وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد . Advertisements والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية . وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «25- 39»،، إسكندرية «24 – 32»، قنا «27 – 42»، الأقصر «28– 43»، أسوان «30 – 44»

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