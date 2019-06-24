شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لإجراء «DNA» للأطفال بدور الأيتام «على نفقة الدولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم النائب محمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، الإثنين، بطلب إحاطة بشأن تحليل الـ«DNA» للأطفال المقيمين بدور الرعاية والأيتام والجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية. وأشار «الضبع» خلال طلب الإحاطة إلى أن «التحليل سيتم على نفقة الدولة لهؤلاء الأطفال مع القيام الجهات المسئولة بوزارة الصحة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية بحصر هؤلاء الاطفال في قاعدة بيانات وإعداد كشوف بأسمائهم واعلان نتيجة التحاليل، بعد انتشار ظاهرة اختفاء الأطفال من أسرهم ومعاناة الأسر المصرية في البحث عن أبنائهم المتغيبين»، مطالبًا بـ«مناقشة طلب الإحاطة بحضور الوزراء المعنيين وذلك بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالمجلس».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلب إحاطة لإجراء «DNA» للأطفال بدور الأيتام «على نفقة الدولة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.