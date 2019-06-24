أخبار مصر | معهد "معتمد" ينظم يوم علمى مجانى للأطباء حول أورام الكبد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد "معتمد" ينظم يوم علمى مجانى للأطباء حول أورام الكبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب اليوم الاثنين 24 يونيو يومًا علميًا بعنوان "أورام الكبد" وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور جمال عصمت رئيس المجلس العلمى للدبلوم المهني فى أمراض الكبد المتوطنة والأستاذ الدكتور محمد القصاص عضو المجلس العلمي للدبلوم.

ويتضمن اليوم مناقشة عدد من الموضوعات ومن أبرزها (علم الأوبئة وعوامل الخطر والوقاية من سرطان الكبد، سرطان وخلايا الكبد في عصر العلاج المناعي، زرع الكبد، دور الرعاية الداعمة لسرطان الكبد في المرحلة النهائية، إدارة وتدابير الألم، دور العلاج الإشعاعي، إدارة وتدابير التغذية، القضايا النفسية والاجتماعية، تقييم استجابة الورم بعد علاج سرطان الكبد، تأثير النظام الغذائي على الكبد، سرطان الكبد في عصر الأدوية المضادة للفيروسات، التدابير الجراحية لسرطان الكبد).

وتبدأ فعاليات اليوم العلمى بمقر المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" بدار الحكمة بمشاركة ما يقرب من 300 طبيب من المتخصصين فى أمراض الباطنة والأمراض المتوطنة.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب أهمية البرامج المتخصصة التى يقدمها المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" للارتقاء بالمستوى المهنى للاطباء والعاملين فى الحقل الصحى مما يسهم على تحسين الأوضاع الصحية بالوطن العربى.