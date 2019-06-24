أخبار مصر | تأجيل محاكمة المحامى عمر المختار لجلسة 28 أغسطس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المحامى عمر المختار لجلسة 28 أغسطس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات جنوب المنيا، برئاسة المستشار مصباح قرني، قضية المحامى عمر المختار غرام فى القضية المتهم فيها بالتعدى على قاض بمحكمة جنح بندر ملوى، خلال نظره إحدى الجلسات، لجلسة الثامن والعشرين من أغسطس المقبل للمرافعة.

وقال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، إن الجلسة شهدت الاستماع لشهود الإثبات من أفراد الشرطة، وفني الاتصالات الإلكترونية، كما طالب المحامي المحكمة بالترافع عن نفسه بعد الدفاع.

حضر الجلسة محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، وعز راشد، نقيب المنيا، وحسين الشاذلي، وعامر عليوة، ومحمد شادي، أعضاء المجلس الفرعي، ولفيف كبير من المحامين.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام المحامي عمر المختار، في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، بالتعدي على قاض بمحكمة ملوي، نتيجة مشادات وخلافات سابقة بينهما.

ويوجه للمحامي تهم التعدي بالضرب على قاض داخل محكمة ملوي، وإهانته بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تشكيل فريق للدفاع، برعاية من النقيب العام، سامح عاشور، يتضمن أعضاء من مجلس النقابة العامة للمحامين، والنقابة الفرعية بالمنيا، وعددا من كبار المحامين.