أخبار مصر | وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا؛ لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2019.

كما سيتم تكريم الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والمخدرات وكذلك التى تناولت الظاهرة بشكل إيجابى، من خلال طرح المشكلة وتداعياتها المختلفة والأضرار الناتجة عن الإدمان، أو الامتناع عن المشاهد التعليمية لعملية التعاطى.

ويشهد اللقاء حضور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وكبار منتجى الأعمال الدارمية والنقاد والفنانين.